Jalgpalliliit käivitab noorte saalijalgpalli karikavõistlused

«Kuna meie kliimas on talvel tihtipeale ainus võimalus jalgpalliga tegeleda sisetingimustes, siis otsustasimegi luua noortele võimaluse mängida kvaliteetselt organiseeritud saalijalgpalli noorteturniiridel. See on kiire ja tehniline mäng, mis annab jalgpalluritele talvisel ajal suurepärase võimaluse oma mänguoskuseid uuele tasemele viia. Ala on kiiresti arenenud ja siin on olemas ka rahvusvaheline väljund, kuhu suunas pürgida – on selge, et kõik ei teosta end murujalgpallis, » sõnas Eesti Jalgpalli Liidu tehniline direktor Janno Kivisild.