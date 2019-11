Ott Tänak: tegin otsuse meeskonda vahetada Walesi ja Kataloonia ralli vahelisel ajal

Mida rohkem ma Andrea Adamoga (Hyundai tiimijuht - toim) rääkisin, seda paremini ma teda mõistsin. Ta rääkis otsekoheselt konkreetsetest plaanidest tuleviku osas, mitte ainult visioonist. Ta kirjeldas, kuidas autot tulevikus arendada jne. Ühel hetkel ma mõistsin, et Hyundai on meeskond, kus ma sõita tahan.

Lihtsam olnuks tõesti jääda sinna, kus oled, kui minna kraapima kuhugi mujale. Aga uus keskkond on atraktiivne. Sebastien Loeb, Thierry Neuville ja Dani Sordo on kolm tugevat sõitjat, kes ootavad mind Hyundais. Tean, et maailmameistrina uude meeskonda sulandumine on kergem. Mul on sellega kogemus olemas, kui Sebastien Ogier 2017. aastal M-Spordiga liitus.