Otepää MK-etapp sai endale jaapanlaste koha ja võib laieneda

«Vähemalt kahel järgmisel hooajal on meile eraldatud veebruari esimene nädalavahetus. Võistluse kuu aega edasi nihutamine oli meie soov, mille FIS rahuldas. Meil oli ka pisut õnne, sest Hakuba loobus. Saime jaapanlaste koha endale,» selgitas Markvardt.

Endine tippkahevõistleja loodab, et ajaline muutus vähendab ilmariske märgatavalt. «Praegu on Tehvandil läbi suve hoitud lumehunnik. 2,5 km pikkuse suusaraja saab sellega kindlasti ära katta, aga hüppemäele vedamisega pole niisama lihtne. Võidetud lisaaeg suurendab kindlasti võimalust, et saame umbes kümnepäevase külma perioodi, kus tekib võimalus uut lund toota,» rääkis Markvardt.