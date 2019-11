Miami Heati mängijat tabas meeskonna lennukis paanikahäire

ESPNi korvpalliajakirjanik teatas, et Waitersil oli sel nädalal veel probleeme ning ta minestas, kui sõi kummikomme neljapäevasel lennul Phoenix'ist Los Angelesse. See põhjustas ka tema eemale jäämise mängust Lakersiga.

THC ehk kanepi manustamine on NBAs keelatud ning sellele järgnevad tavaliselt karmid karistused. Olgugi, et kanep on mõnes USA osariigis legaliseeritud, siis NBA sellest ei hooli.

Suvel võttis sellel teemal sõna ka NBA komissar Adam Silver. «Ma saan aru nendest mängijatest, kes vahel lõõgastumiseks väikese joogi või kanepisuitsu teevad. Sellest pole midagi, kui see toimub kahe hooaja vahelisel ajal,» rääkis Silver. «Probleem on see, kui mängijad teevad suurtes kogustes kanepit. Ma olen küsinud mängijatelt, kes tihti kanepit suitsetavad, miks nad seda teevad ja nad vastasid, et neil on ärevusega ja üldise eluga probleeme.»