Klavani koduklubi peatreener: kogu saar elab meile kaasa, loorberitele puhkama jääda ei saa

«Meeskonna mängijad töötavad kõik suurepäraselt. Mängu lõpuga ma täna rahule ei jäänud, me lõpetasime mängimise ja lasime kaks väravat lüüa. Fiorentina ei ole kerge vastane, aga meie võit tundus lihtsalt tulevat, sest töötame selle nimel nii kõvasti,» rääkis Maran.

«Naudime praegust seisu, aga me ei saa jääda loorberitele puhkama ja eeldada, et meil pole enam nii kõvasti tööd teha vaja, et selliseid tulemusi teha,» kinnitas Maran.