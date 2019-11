Eesti-Läti ühisliiga: Tarvas alistas Rapla, Tallinna Kalev/TLÜ tunnistas Läti meeskonna paremust

«Ega me täna väga trammi alla ei jäänud. Võistkond oli tulbi ja ühe asja eest väljas. Lindmets ja Harris olid samuti tublid ja hoidsid meid raksel hetkel vee peal. Lõpp hea, kõik hea! Eks oli teada, mida Raplalt oodata. Kui Rapla viie väiksega mängis, siis vahepeal tekkis tunne, et me nagu kaitses ei suuda jalgadest liikuda, aga õnneks seda ei juhtunud. Meil on meeskonnas kogemust piisavalt palju ja Eesti-Läti liiga on selline, kus esimese otsa klubidega ei saa võistelda, aga kui 3-4 võistkonda välja arvata, siis meil on piisavalt hea koosseis, et kõigiga mängida,» rääkis Rain Veideman antud intervjuus.