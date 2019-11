Šokeerivad kaadrid: brasiillane näitas rassistlikele fännidele keskmist sõrme, võitles pisaratega ja teenis punase kaardi

Pärast kohtumist teatas Kiievi Dünamo, et on juhtunu uurimiseks valmis tegema igasugust koostööd.

«Selliseid asju on kohutav jalgpallis näha. Me vajame staadionitele tõelisi fänne, mitte inimesi, kes ei austa sportlasi,» ütles Shaktari poolkaitsja Marcus Antonio pärast juhtunut.

Meeskonnakaaslane Andrei Pjatov lisas:«Kõik on tribüünidel toimunust mõnevõrra šokeeritud. Näen sellist asja esimest korda. Ma poleks iial arvanud, et inimesed võivad niimoodi käituda. See ei meeldi mitte kellelegi. Rääkisime mängijate tunnelis ka Dünamo mängijatega. Ka nende meeskonnas on teistest rahvustest mängijaid. Nägin, et Dünamo jalgpallur Gerson Rodrigues oli samuti šokeeritud.»