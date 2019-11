Ametlik: Martin Reimist sai Levadia uus peatreener

Reimi sõnul on Levadia peatreeneritool talle heaks väljakutseks.

«Väga raske öelda, kuidas asjad nii kujunesid, et minust Levadia peatreener saab. 20 aastat tagasi ma selle peale kindlasti ei mõelnud. Mulle on see väga hea väljakutse ja võimalus end taas proovile panna. Mul on Flora taust, aga Levadia juhendamine ei ole minu jaoks probleem. Andsin enda nõusoleku kiiresti,» selgitas tulevane peatreener.

Reimi sõnul oli Eesti meistriliiga klubi peatreeneri ametikoht loogiline samm.

«Pärast koondise peatreeneri kohta ütlesin välja, et siht on jätkata klubitreenerina. Klubi ja jalgpallikoondise treeneri ametikohad on üsna erinevad.»

Reimi sõnul ei oska ta veel täna öelda, miks pole Levadia viimastel aastatel eesmärke täitsa suutnud.

«Pean juhtkonna, treenerite ja mängijatega suheldes aru saama, miks seni pole loodetud tulemust tulnud. Peame tegema selged parandused. Samas ei saa öelda, et kõik asjad Levadias halvasti olid.»

Levadia spordidirektori Sergei Pareiko sõnul ei olnud uue lootsi leidmine kerge.

«Peatreeneri leidmine oli keeruline ja meil oli mintmeid kandidaate. Tegime valiku kolme inimese hulgast. Lisaks Reimile olid kaalumisel ka kaks välismaalast. Reimi pluss oli selles, et ta teab paljusid mängijaid ja Eesti liigat. Ta on autoriteet ja usun, et tal on pärast koondist uut energiat, mida mängijatele edasi anda.»

Pareiko avaldas pressikonverentsil, et kuigi hooaeg alles lõppes, siis neli mängijat Levadias kindlasti ei jäta.

«Lahkuvad Joao Morelli, Erick Moreno, Igor Dudarev ja Pavel Marin. Kolmel mängijal lõppes leping ja me ei näinud klubi poolt perspektiivi pikendada. Morelliga läksime lahku poolte kokkuleppel.»

Treeneripingil loodab enda Reim enda kõrval näha Andres Operit ja senist abitreenerit Vladimir Vassiljevit, kuid kokkuleppeid veel ei ole.

Reim on enim Eesti koondist esindanud jalgpallur (157 kohtumist ja 14 väravat). Pärast mängijakarjääri lõppu asus ta treeneriametisse, viies FC Flora kohe debüüthooajal (2010) Eesti meistriks ja lõpetades just Levadia nelja-aastase valitsemisaja. Aasta hiljem lisas Reim Floraga teisegi tiitli ning võitis ka Eesti karika.

2012. aastast tegutses Reim Eesti noortekoondiste peatreenerina. 2014. aastal sai U21 tema juhendamisel Balti turniiril esikoha.

Sügisel 2016 nimetati Reim Eesti A-koondise peatreeneriks. Ametiaeg kestis veidi alla kolme aasta - pärast juunikuist 0:8 kaotust EM-valikmängus Saksamaale teatas Reim tagasiastumisest.

Levadia on üheksakordne Eesti meister, kuid viimane tiitel jääb juba viie aasta taha. Neli viimast Premium liiga hooaaega on lõpetatud hõbemedaliga. Ka Euroopa liigast on viimasel kolmel korral välja kukutud juba avaringis.