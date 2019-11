Martin Reim asub tänasest Levadia peatreeneriks

Klubi tegevjuht Sergei Hohlov-Simson lausus, et ei saa seda kommenteerida. «Ma ei kinnita ega lükka ümber. Uus treener on meil olemas, tutvustasime teda juba ka meeskonnale. Aga leppisime kokku, et ootame pressikonverentsini ja enne kommentaare ei jaga.»