Tulekahjud Rohelisel Mandril põhjustavad Austraalia rallil uskumatuid korrektuure

Ettepanek on ralli kogudistantsi lühendada 1084 kilomeetrilt 594 kilomeetrile. Alles jääks vaid neli kiiruskatset (publikukatse, Raleigh, Graces, Allens) ja nendegi pikkust lühendataks esialgselt planeeritud 324 kilomeetrilt 94 kilomeetrile. Ettepaneku kohaselt tuleks rallimeestel üht katset läbida mitu korda. Samuti on muudetud ralli finiši asukohta.

Kirjas meeskondadele tuletatakse meelde, et Uus-Lõuna Walesi osariigis on kehtestatud täielik tuletegemise keeld. Samuti märgitakse, et rajaäärde, kus kasvavad rohi või põõsad, ei tohi mingil juhul autot seisma jätta, kui auto peaks teelt välja sõitma, tuleb viivitamatult kasutusele võtta kõik meetmed, et ei tekiks sädemeid. Keevitada ja muid hooldustöid võib teha ainult hoolduspargis.