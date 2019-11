Põhja-Tallinna jalgpalliklubilt võeti litsents ära

JK Volta teavitas 1. juulil EJLi, et lõpetab koheselt Esiliiga B-s osalemise seoses keerulise finantsolukorraga. Et tagada võistluste terviklikkus, otsustas EJLi juhatus rahastada JK Volta esindusmeeskonna osalemist Esiliiga B-s kuni hooaja lõpuni.

Kuna JK Volta teatas 6. novembril, et ei suuda EJLi poolt JK Volta Esiliiga B-s hooaja lõpuni mängimisele tehtud kulutusi tagasi maksta, otsustas klubide litsentsikomisjon 9. novembril tühistada JK Volta litsentsi, kuid lubas võistkonnal osaleda viimases meistrivõistluste voorus litsentsita. Samuti otsustas komisjon, et järgmise 12 kuu jooksul ei saa Volta uuesti litsentsi taotleda, pärast seda on litsentsi taotlemise eeldus laenu tagasimaksmine.

Küll aga ei toimu Esiliiga B üleminekumängu 8. koha saavutanud Paide Linnameeskond U21 ja JK Sillamäe Kalevi vahel, sest FCI Tallinn ja JK Tallinna Kalev III teatasid, et ei soovi Esiliiga B-sse tõusta. Seoses JK Tallinna Kalev U21 võistkonna langemisega Esiliiga B-sse ei ole viimane enam ka võimalik. See tähendab, et Paide Linnameeskond U21 ja Võru FC Helios jäävad liigasse püsima ning JK Sillamäe Kalev saab õiguse siseneda litsentseerimisprotsessi eeldusel, et tasub võlgnevuse EJLi ees.