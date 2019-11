ATP aastalõputurniiri avakohtumise kaotanud Federer: edaspidi pean kõik matšid võitma

Bjonr Borgi alagruppi kuuluv Roger Federer ütles pärast mängu, et kaotusteks enam ruumi ei ole.

«Nüüd edasi on minu jaoks jälle normaalne turniirisüsteem - kui kaotad, langed välja,» naljatas Šveitsi tennisemaestro.

«Nii, nagu see on olnud iga nädal viimased 20 aastat, nii et minu vaatevinklist pole siin midagi uut,» lisas Federer.

Federer ei olnud enda mänguga rahul, sest kaotas matšis oma esimese servigeimi ja Thiemil õnnestus Federeri palling murda ka teises setis seisul 5:5. Federer sooritas 24 äralööki ja tegi 24 lihtviga. Punktide üldskooriga jäi peale neljandat korda aastalõpu turniirile kvalifitseerunud Thiem 77:72.

«Mängisin tegelikult hästi, võib olla matši alguses ei tabanud servipallid täpselt neid punkte väljakul, kuhu sihtisin. Usun, et edaspidise turniiri käigus seda enam ei juhtu,» lisas Federer.

Thiem ütles, et selleks et šveitslasest suurmeistrit võita, pidi kõik ideaalselt klappima.

«Servisin ja tõrjusin hästi. Arvan, et need on sisetingimustes kõvakattel mängides kaks kõige tähtsamat elementi. Suhtun Federeri suure austusega, seda enam tegi võit rõõmu. Seisul 6:5 teises setis hakkasin tegelikult kartma, et mis saab, kui ta mu servi murrab ja seti kiiresse lõppmängu viib. Õnneks nii ei juhtunud,» rääkis 26-aastane austerlane, kes lisaks võidule pani taskusse ka 215 000 dollarit auhinnaraha.

Aastalõputurniiri auhinnarahad on traditsiooniliselt ülivõimsad. Kõigile kaheksale tennisemängijale on garanteeritud 215 000 dollarit osalustasu. Iga võit alagrupis lisab veel sama palju, edu poolfinaalis 657 000 dollarit ning turniirivõidu eest on ettenähtud 1 354 000 dollarit.

Teises Bjorn Borgi grupi matšis alistas Novak Djokovic itaallase Matteo Berrettini kindlalt 6:2, 6:1.