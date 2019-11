Barcelona president ei muretse Lionel Messi tuleviku pärast

«Kindlasti on mõlema osapoole soov lepingut pikendada, kuid lõpliku otsuse langetab tema. Ta on teeninud õiguse otsustada, millal lõpetab jalgpalli mängimise. Messi ütles mulle mõne nädala eest, et soovib kunagi oma karjääri just Barcelonas lõpetada,» rääkis Bartomeu.