Avo Keel euromängu eel: tuleb ise korralikult mängida ja vaeva näha

Pärnu asub Credit24 meistriliigas viiendal kohal, aga saab euromängule vastu minna võiduemotsiooni pealt, sest hiljuti alistati viiegeimilises lahingus Tallinna Selver. Selles kohtumises tegid esmakordselt kaasa kõik Pärnu leegionärid ja pikalt komplekteerimisega hädas olnud Pärnu peatreener sai meeskonnast parema ülevaate.

«Põlvevigastusest taastuvale brasiillasest temporündajale Eder Levi Kockile oli see esimene mäng ja eks ta kogub füüsist alles. Ta on väga hea mängu lugeja ja kogemustega mees. Kui ta vigastusest taastunud on ja jalg harjub, siis läheb sidemängijatel tema vastu raskeks. Ka rünnakukõrgust tuleb vaikselt juurde ja kokkuvõttes liigub kõik tema suhtes positiivsel suunal.

Teine brasiillane, nurgaründaja Ygor Duarte on väga korraliku üldmänguga, kuskilt ei kärise ja on igas elemendis heal tasemel. Venelasest tempomees Andrei Gvozdjov on väga hea serviga, hea bloki ja korraliku rünnakuga, seega väga tip-top mängumees,» iseloomustas Keel kolme leegionäri, kes klubiga hiljuti liitusid või vigastusest taastuvad.

Linköping on Keele sõnul korralikul tasemel meeskond. «Saime nüüd ka kolm korralikku mänguvideot ja nende põhjal pole enam nii palju põhjust rõõmustamiseks kui algselt Facebooki kehvemaid videosid uurides. Seal on kaks korralikul tasemel tempomeest, kes põhiliselt platsil käivad. Üks nurgaründaja on sellise serviga, et Duarte saab kindlasti mitu servi rinnaga vastu võtta, samas kaetakse teda vastuvõtul.

Teine nurk on pigem tagaliinis hea, aga kõrgusega ei hiilga ning otsib rünnakul rohkem blokki. Diagonaalidest ei teagi, kumb mängib, tundub kaks üsna võrdsel tasemel meest olevat. Libero kohta ei saa samuti midagi halba öelda. Soomlasest sidemängija harrastab üsna kiiret mängu ja on üsna nahaalne tüüp, aga kasvult lühike ja seal võiks meie seda eelisena ära kasutada,» iseloomustas Keel vastast. «Kokkuvõttes usun, et Linköping on jõukohane, ent tuleb ise korralikult mängida ja vaeva näha,» lisas peatreener.

Avamäng peetakse kolmapäeval, 13. novembril algusega kell 20. Korduskohtumine Pärnus algab 27. novembril kell 19. Selle paari võitja läheb järgmises ringis kokku Horvaatia klubi Mladosti Ribola Kaštelaga.