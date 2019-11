Tiimipealik vaigistas kuulujutud: Citroën jätkab autoralli MM-sarjas

Ogier’d hakati Toyotaga seostama pärast seda, kui Ott Tänak sõlmis lepingu Hyundaiga. Citroëni pealik Pierre Budar andis hiljutises intervjuus Soome meediale mõista, et olukord on kontrolli all ja Ogier jätkab meeskonnas ka järgmisel hooajal.

«Kogu meeskond on pühendunud, meie eesmärk on Austraalias kerkida poodiumile ja jätkata valmistumist 2020. aasta hooajaks. Tahame uut hooaega alustada parimal võimalikul viisil,» lausus Budar portaalile Rallit.fi.

Citroënil on olnud ka palju erinevaid probleeme, eriti asfaldirallidel, kus kiirus on konkurentidega võrreldes olnud halb. Järgmisel hooajal on Citroënil mitmed aerodünaamilised uuendused, mida on tänavu korduvalt testitud.