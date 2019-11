Nädal piiri taga: Juhkami hullas Saksamaal, Venno ja Raadik Türgis ning Kreek Prantsusmaal

Itaalias tegi senise karjääri parima mängu Kertu Laak, Saksamaal on suurepärases hoos Martti Juhkami, Türgis Oliver Venno ja Andrus Raadik, Soomes Nette Peit ja Anu Ennok ning Prantsusmaal Ardo Kreek, kirjutab Volley.ee .

Oliver Venno näitab sarnaselt eelmistele aastatele Türgi meistriliigas väga resultatiivset mängu ja aitas Istanbuli Galatasaray eelmisel nädalal kahe võiduni. Viimati alistati 3:2 (21:25, 25:15, 25:22, 18:25, 15:9) Robert Tähe endine koduklubi Izmiri Arkas, Venno panustas 24 punkti (+15). Nädala esimeses kohtumises oli Galatasaray Venno 15 punkti (+7) toel 3:0 (25:20, 25:22, 25:21) üle Istanbuli Fenerbahcest. Andrus Raadik ja Arhavi meeskond said kirja võidu ja kaotuse. Esmalt oldi 3:2 (21:25, 25:12, 25:23, 21:25, 15:12) paremad Sorgunist, Raadik tõi 23 punkti (+14). Seejärel saadi 2:3 (25:20, 23:25, 25:22, 26:24, 17:19) kaotus Istanbuli BBSK-lt, eestlaselt 18 punkti (+6). Liigas on Galatasaray 14 punktiga teine, Arhavi asub 3 punktiga kümnendal kohal.

Saksamaal jätkab heas hoos Martti Juhkami , kes aitas Friedrichshafeni meeskonna 3:1 (22:25, 25:18, 26:24, 25:20) võidule Netzhoppers KW-Bestensee üle. Juhkami panustas võitu meeskonna parimana 20 punkti (+10). Liigatabelis on Juhkami koduklubi 15 punktiga teisel kohal.

Itaalia naiste meistriliigas said Kertu Laak ja Chieri naiskond kirja 2:3 (25:15, 19:25, 23:25, 25:20, 9:15) kaotuse Scandicci naiskonnalt. Laak sekkus vahetusest ning tegi oma hooaja parima mängu tugevas Itaalia liigas, tuues 12 punkti (+7). Liigatabelis on eestlanna koduklubi 10 punktiga seitsmes. Itaalia naiste esiliigas sai Anna Kajalina tööandja Cutrofiano 1:3 (18:25, 25:21, 17:25, 14:25) kaotuse Montalelt. Kajalina tõi 10 punkti (+5). Liigas hoiab Cutrofiano oma grupis 7 punktiga üheksandat kohta. Meeste meistriliigas kaotas Robert Tähe koduklubi Perugia 1:3 (26:28, 20:25, 26:24, 22:25) Lubele, Täht mänguaega ei saanud. Tabelis on Perugia 7 punktiga viiendal kohal.