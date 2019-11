PM Austraalias. Hooaja viimane etapp jäetakse ära

WRC meediapealik kinnitas Sydney lennujaamas Postimehele kohaliku aja järgi kell 11, et etapp jääb ulatuslike põlengute tõttu ära. Tiimidele on vastav informatsioon edastatud, ametlik teade peaks välja tulema kohaliku aja järgi keskpäeval.

Ott Tänaku pressiesindaja Henri Rump ütles, Toyota meeskond ootab praegu ametlikku kinnitust. «Kui see otsus tuleb, saab tiim hakata tegema logistikaplaani, kuidas siit minema saada,» rääkis Rump, kelle sõnul on olud Coffs Harbouris keerulised. «Tuhka ja suitsu on palju. Inimestel soovitatakse siseruumides püsida.»