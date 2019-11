PM Austraalias. Ott Tänak: sellises olukorras ei ole võimalik eelistada võistlust reaalsusele

Küll aga on selge, et Tänaku aeg Toyotas on nüüd läbi, sest järgmiseks kaheks hooajaks lõi ta käed sel aastal meeskondliku MM-tiitli võitnud Hyundaiga. «Meil oli Toyotaga kaks tugevat hooaega ja see on kindlasti minu karjääris eriline aeg. Olen tänulik kogu meeskonnale,» sõnas eestlane.