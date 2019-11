Raheem Sterling jäetakse koondisekaaslasega kraaklemise tõttu EM-mängult eemale

Inglismaa jalgpalliliidu teatel rikkus Sterling meeskonnasiseses privaatses alas rahu, vahendas BBC. City ründaja võttis seepeale sõna sotsiaalmeedias, kus teatas, et tegemist oli «viie kuni kümne sekundi asjaga», tegemist on mänguga, kus amotsioonid löövad vahel ikka üle pea ning suhted Liverpooli kaitsemängijaga on nüüd korras.

Ent Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate märkis: «Kahjuks on selle mängu emotsioonid veel liialt värsked. Meie üks suuremaid väljakutseid ja tugevusi seisneb asjaolus, et oleme klubides toimuva rivaliteedi hoida rahvuskoondisest lahus. Võtsime vastu otsuse mitte arvestada Raheemiga neljapäeval peetavas mängus Montenegroga. Tunnen, et see oli koondise suhtes õige otsus.»