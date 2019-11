Kalev/Cramo järgmine vastane sai tugeva täienduse

«Sõlmisin suvel lepingu Olympiakosega, David Blatt (klubi endine peatreener - toim) isiklikult kutsus mind sinna. Mulle meeldisid väga see tiim ja võimalus mängida Blatti käe all. Nagu teame, muutus kahjuks kõik üleöö. Pärast treenerivahetust muutus mu positsioon klubis oluliselt ega olnud enam vastavuses minu ambitsioonidega,» põhjendas Kuzminskas lahkumist.

Kubanis ootab teda ees koostöö peatreener Luka Banchiga, kelle käe all on ta varem mänginud Itaalias. Kuzminskas rõhutas, et tegemist on meeskonnaga, kes suuteline võitlema Euroliiga koha eest.