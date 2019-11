Alar Varraku boss ei kritiseeri treenerit, vaid mängijaid

Izvestia nimetas Urali ebaõnnestunud starti hooaja seni suurimaks üllatuseks. «Ütlesin enne hooaega, et tuleb väga pingeline heitlus play-off'i kohtade eest ja paljud meeskonnad võivad üllatada. Hooaja algus kinnitas minu sõnu,» alustas Jerjomin.

«Meil on probleeme. Esmajärjekorras on need seotud raske reisiga Južno-Sahhalinskisse ja Vladivostokki. Nendes, kahes esimeses mängus saadud kaotused tõmbasid meeskonna moraali veidi alla. Seetõttu võiks psühholoogiline olukord olla parem.

Ka ei saavutanud me meeskonna komplekteerimisel tasakaalu. Sellel on objektiivsed põhjused: võtsime mängijaid peatreener Vadim Filatovi käekirja järgi, kuid tema lahkus veidi enne hooaja algust. Nüüd mõtleme, kuidas olukorda parandada. Kaotasime ühe tempo, kuid kogu võitlus seisab veel ees.»

Jerjomini sõnul on play-off'i pääsemine miinimumeesmärk, oblastivõimud (meeskonna suurim rahastaja) ootavad enamat.

Omaaegne tippmängija ja -treener rääkis ka Venemaa korvpallist laiemalt ning märkis, et riigi korvpall seisab suure kriisi lävel, sest tasemel mängijaid ei kasva peale. «Superliigas on viimaste aastatel jooksul välismängijate tase paranenud, kuid uusi, kvaliteetseid venelastest korvpallureid peaaegu pole. See on häiresignaal.

Kõik Superliiga klubide venelastest liidrid on kogenud ja küllalt vanad mängijad, kel on Ühisliiga kogemus ja keda kunagi loeti andekateks. Meeskonnad, kelle rahalised võimalused lubasid niisuguseid mängijaid palgata, on ka soosikud.

Uusi nimesid praktiliselt pole. Mis puutub Urali, siis meil on kaks vanemat mängijat: Pavel Aleksandrov ja Arturs Ausejs. Kõik teised on 23-24-aastased. Neil ei õnnestu kõik asjad. Usalduskrediit on suur, kuid soovi tõestada kõigile, et sa oled parim ega karda nimekaid vastaseid, ma ei tähelda,» võttis Jerjomin olukorra karmilt kokku.