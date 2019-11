Dopinguvastases võitluses algab uus ajastu

Konverentsil tutvustati maailma dopinguvastase programmi uuenevaid regulatsioone. Programm ise on kolmetasandiline: 1) koodeks 2) rahvusvahelised standardid ja tehnilised dokumendid 3) kogemuste ja juhiste mudelid. Peatähelepanu pöörati uuele, 2021.a. jõustuvale maailma antidopingu koodeksile ning juba kehtivate rahvusvaheliste standardi uuendustele ja kahele uuele standardile, selgitades nende tehnilisi üksikasju ja positiivset mõju puhtale spordile. Rahvusvaheliste standardite eesmärk on ühtlustada dopinguvastaste programmide eest vastutavate organisatsioonide tegevust ning nende järgimine on kohustuslik. Kehtivad rahvusvahelised standardid on Testimis- ja uurimisstandard ISTI, Raviotstarbelise erandi kasutamise standard TUE, Laborite standard ISL, Eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse standard ISPPPI, Koodeksi järgimise ja hindamise standard ISCCS), Lisaks käsitleti kahte uut standardit: Koolitusstandard (ISE) ja Dopingureeglite rikkumise menetlemise standardit (ISRM). Koos samuti rahvusvahelise standardi staatuses oleva Keelatud ainete ja meetodite nimekirjaga on alates 2021.aastast lisaks koodeksile kasutusel 8 rahvusvahelist standardit.