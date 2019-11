Üllas tegu: autoralli MM-sarja meeskonnad annetavad ralliks mõeldud toidu abivajajatele

Austraalia ralli korraldajad andsid endast parima, et vaatamata suurtele metsatulekahjudele saaks siiski etapp kasvõi väiksemas mahus toimuda. Kuna tulekahjud on aga vägagi võimsad ning olukord paranemas ei ole, otsustati hooaja viimane etapp ohutuse mõttes sootuks ära jätta.

"Olukord siin on kohutavalt keeruline kohalike inimeste jaoks. Sarja sõitjad ja meeskonnad on seda ise pealt näinud ja nad soovisid väga anda midagi omaltpoolt vastu nendele inimestele, kes on neid siin aastaid külalislahkelt oodanud," rääkis WRC sarja promootor Oliver Ciesla autospordile.