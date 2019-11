Puhkus sai läbi? Kalev/TLÜst lahkunud Tanel Sokk on üles antud meeste esiliigasse

Uues meeskonnas hakkaks endine Eesti koondise mängujuht mängima oma isa käe all, sest Betoonimeistri peatreener on olümpiavõitja Tiit Sokk.

Kalev/TLÜ juht Sten-Erik Jantson ütles eelmisel nädalal Postimehele, et initsiatiiv lahkumiseks tuli Sokult. «Palusin tal lõpliku vastuse anda täna hommikul ja see on niisugune. Tanel ütles, et vajab puhkust. Pakkusin talle variante, et ta puhkaks mõne nädala ja prooviks siis naasta või jätkaks aasta lõpuni,» selgitas Jantson toona.