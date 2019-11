Albaania - Andorra valikmängu teenindavad Eesti kohtunikud

Mängu kohtunikuks on Kristo Tohver, keda abistavad Silver Kõiv ja Aron Härsing. Neljas kohtunik on Roomer Tarajev.

Albaania on tugevas H-alagrupis võitnud kaheksast mängust neli, kuid 12 punkti annavad neile hetkel tabelis kuue võistkonna konkurentsis neljanda koha. Andorra on kolme punktiga viiendal tabelireal, sama punktisummaga on kuues Moldova. Esikolmiku moodustavad Türgi, Prantsusmaa (mõlemad 19 punkti) ja Island (15).