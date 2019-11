Rovanperä või Latvala? Tommi Mäkinen loodab Toyotas näha soomlast

Jaapanis viibiv tiimipealik plaanis Austraaliasse sõita täna, kuid sai teate ralli ära jätmisest piisavalt vara, et reisist loobuda.

Soomlane tegi telefoniintervjuus Ilta-Sanomatile hooajast lühikese kokkuvõtte ning teatas, et meeskondliku tiitli võitmiseks oli neil liiga palju probleeme. «Meil oli liiga palju katkestamisi ning punktikaotusi. Vähemalt on meil üks meistritiitel ning palju rallivõite,» leidis Mäkinen ka hooajast positiivset.

Toyota meeskonna juhi hinnangul oli Austraalia ralli ärajätmine õige otsus. «Hetkel räägime me suurest looduskatastroofist ja kohalike inimeste eludest. Ralli sõitmiseks on seal kunagi kindlasti õige aeg, aga mitte praegu. Hetkel on oluliseim tagada sealsetele inimestele head elutingimused.»