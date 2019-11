Endine maailma neljas reket lõpetab 30-aastaselt karjääri

«See oli kummaline moment, sest keegi peale minu ja mu taustajõudude ei teadnud, et see jääb viimaseks mänguks. Tol hetkel olin endas 100% kindel. Ma ei kahelnud ega mõelnud hetkegi, et võiksin ümber otsustada. Tahtsin karjääri lõpetada ja teadsin, et pärast seda mängu on kõik. Koju minnes olin ma otsuse üle õnnelik,» selgitas Cibulkova tagantjärele.