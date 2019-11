Tänak ja Järveoja: meie mõtted on inimestega, keda need kohutavad põlengud mõjutavad

Kui mullu tuli meeskondlikus arvestuses maailmameistriks Toyota, edestades Hyundaid 27 punktiga, siis tänavu oli Hyundai edu enne hooaja kulminatsiooni 18 silma. Kuid Austraalia idarannik on ulatuslike metsapõlengute küüsis, mis tähendab, et ralli jääb ära. Hyundai tuli esimest korda maailmameistriks.

«Ralli ärajätmine oli õige otsus, toetame seda täielikult. Muidugi tuli meeskond Austraaliasse eesmärgiga heidelda maailmameistritiitli nimel, aga selles kohutavas olukorras me pole selle peale mõelnud,» lausus Mäkinen Toyota pressiteate vahendusel.

Tiimipealik jätkas: «Meie mõtted on olnud nende inimestega, keda see juhtunu on mõjutanud, sest nemad on palju olulisemad kui ralli. Me ei soovinud, et nii juhtub. Tahame olukorrale omal moel kaasa aidata ja loodame, et inimesed saavad võimalikult ruttu jälle normaalellu pöörduda.»

Eesti rallisõitja Ott Tänak lisas sotsiaalmeedias omalt poolt: «Minu mõtted on kõigi kannatanute, nende lähedaste ja Uus-Lõuna-Walesi inimestega, keda need kohutavad põlengud mõjutavad.

Kuna minu isa on tuletõrjuja, siis tean, kui ohtlik ja keeruline on nende töö. Soovin avaldada sügavat lugupidamist tuletõrjujatele ja vabatahtlikele, kes meid kaitsevad ja turvavad. Seepärast otsustasin teha annetuse Uus-Lõuna-Walesi maaelu tuletõrjeteenistusele. Loodan, et see katastroof saab peagi läbi.»

Martin Järveoja sõnum sotsiaalmeedias: «Austraalia ralli ärajätmine oli ainuõige otsus, meie mõtted on kõigi kannatanute, nende lähedaste ja Uus-Lõuna-Walesi elanikega, keda need põlengud mõjutavad. Sügav austus ja lugupidamine tuletõrjujatele, kes meid kõiki kaitsevad ja turvaliselt hoiavad.»