Mainekal võidusõidul osalev Vips: olen seda nädalavahetust terve aasta oodanud

«See on nädalavahetus, mida olen terve aasta oodanud. See on mu lemmikrada, see on fantastiline. Macaus on imeline atmosfäär. Suurepärane, et saan seal osaleda,» rääkis 19-aastane Vips portaali Talk Motorsport vahendusel.

«Seal on seinad nii lähedal. See on sõitjale nõudlik, aga põnev. Halb on see, et teiste eksimused võivad saada segavaks faktoriks. Just nii juhtus minuga eelmisel aastal. Mul oli hea kiirus, aga tulemus ei olnud selline, nagu see oleks pidanud olema,» rääkis Vips, kes sõidab tänavu Hitechi meeskonnas.