Rootsi jalgpallitäht igatseb Mourinhot: ta on tore inimene

«Ta on suurepärane treener ja tore inimene, kellele ma võlgnen väga palju. Tema tõi mind Manchester Unitedisse ja andis mulle võimaluse,» meenutas Lindelöf. «Ta on endiselt üks maailma parimaid treenereid ja peaks töötama suurimate klubide juures. Igatsen, et ei näe teda tippjalgpalli juures,» rääkis Lindelöf Rootsi ajalehele Aftonbladet.