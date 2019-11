Alar Varrak peatreener Toijalast: teised mehed küsisid sama töö eest palju rohkem raha

«Korvpalliliit tahtis peatreenerilt ka muid tegevusi, mitte ainult koondiseakna ajal koondise juhendamist. Ma ei tea, kas Aivar oleks teinud neid muid tegevusi või mitte. Minu teada tahtis tema eelkõige olla just treener. Jukka Toijala pole üldse paha valik. Jukka puhul on hinna ja kvaliteedi suhe minu meelest hästi paigas. Tean, et oli veel tugevaid kandidaate ja tean nende meeste turuväärtust. Kui neilt oleks eeldatud sama laia tööd nagu Jukka tegema hakkab, oleksid nad väga palju raha küsinud. Jukka kasuks räägib seegi, et tal on kogemus, kuidas nad Soomes hakkasid koondist üsna kehvast seisust üles ehitama. Meie seis on praegu palju parem. Ta ei pea hakkama üles ehitama, vaid täiustama seda, mida me oleme juba ehitanud. Ta tunneb ka meie mängijaid.»