Ferrari endine president: loodan, et Hamilton rohkem ei võida

Mercedes on domineerinud F1-sarja möödunud aastatel täielikult. Viimasel kuuel hooajal on hõbenooled võitnud kõik konstruktorite tiitliid. Ka sel aastal kindlustati meeskondlik võit juba neli etappi varem, Jaapanis.

«Minu juhtimise all keskenduti alati ühe sõitjaga individuaalsele tiitlile ja teisega meeskondlikule arvestusele. Mina eelistaks, et võistkonna teine sõitja keskenduks tiimile punktide toomisele ja eraldaks esisõitjat konkurentidest. Umbes selliselt nagu tegid Eddie Irvine, Rubens Barrichello ja Felipe Massa», selgitas itaallane.

Kogenud meeskonnajuht avaldas ka arvamust Ferrari noore sõitja Charles Leclerci kohta. «Arvan, et ta on väga kiire ja ületanud kõiki ootuseid, aga heade tulemustega nõutakse talt üha rohkem. Näiteks viimastel sõitudel on ta meeskonnaga tunduvalt vähem rääkinud. Arvan, et see on märk arengust,» vihjas Montezemolo monacolase hooaja alguse jutustamise lembusele.