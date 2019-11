Manchester City poolkaitsja sai süütust naljast tekkinud rassismiskandaali tõttu mängukeelu

Silva võrdles meeskonnakaaslast Mendyt Conguitosiga, mis on Hispaanias ning Portugalis levinud šokolaadibränd. Postitus oli üleval 45 minutit, mille järel Silva selle kustutas ning lisas uue postituse tekstiga: «Tänapäeval ei saa isegi sõpradega nalja teha...»

Inglismaa jalgpalliliit (FA) leidis, et antud postitus võis solvata paljusi inimesi ning sellise materjali postitamine on rassistlik. «Mängija ei plaaninud kedagi solvata, aga kuna postitus oli avalik mitte kahe sõbra vaheline asi, siis ei saa me seda lubada,» seisis FA avalduses.