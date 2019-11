Tartu Ülikool lõpetas lepingu Leedu ääremängijaga

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Priit Vene sõnul on leegionäridele pandavad ootused kõrged. «Meie puhul seab eelarve oma kindlad piirid ja välismängijate toomine on küllaltki kulukas. See aga tõstab neile pandavad ootused kõrgemaks. Grantasel on olemas head eeldused, et saada korralikuks mängijaks ja tema esitused koondises on selle tõestuseks. Meil ta aga sama efektiivset mängu ei näidanud ja seetõttu tegime otsuse temaga leping lõpetada. Meie meeskond vajab praegu muutuseid, vaatame mängijate turul ringi ja teeme vajalikud käigud,» sõnas peatreener Vene.