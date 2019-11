Zverev kasutas matši ajal mobiiltelefoni?

Kindlalt 3:6, 2:6 Tsitsipasele alla jäänud Zverev tunnistas pärast matši, et lõppeval hooajal on tal mentaalse poolega probleeme olnud. Mullu ATP aastalõputurniiri võitnud Saksamaa tennisemängija lisas, et loodab ikkagi veel poolfinaali jõuda. Viimases alagrupimatšis kohtub Zverev Daniil Medvedeviga, kes kaotas eile dramaatilises matšis Rafel Nadalile 7:6 (3), 3:6, 6:7 (4). Kuid Medvedevil on, mille nimel pingutada, sest kaks kaotust saanud venelane võib edasi pääseda juhul, kui alistab Zverevi settidega 2:0 ja Tsitsipasel õnnestub võita Nadali samuti 2:0.