Karel Voolaid: kui täna läheb hästi, siis oleme loomulikult rahul

«Ainsana on vigastatud Martin Miller, teised on valmis. Millerist on kahju, sest tema staatusega mängija vajaks seda võimalust. Kui mõelda mänguaja jagamise peale, siis jään oma Eestis öeldud sõnade juurde, et proovin kahe mängu jooksul võimalikult paljudele minuteid anda. Eelmistes mängudes Valgevene ja Saksamaaga tegin samuti teiseks kohtumiseks palju vahetusi ning midagi sarnast võib ka sel korral oodata. Paljude mängijate jaoks on tegu hooaja lõppfaasiga ja peame sellest lähtuvalt olema ka võimalikult optimaalsed,» rääkis Voolaid

Voolaid ei teinud koosseisust saladust: «Eeldan, et Ukraina ei fokuseeri ühelegi meie mängijale individuaalselt. Usun, et pigem sihivad nad meie nõrgemaid kohti võistkondlikkus mõttes,» ütles Eesti koondise peatreener. «Homme saavad oma võimaluse paljud noored, aga samamoodi ka natuke kogenumad mängijad, näiteks Sander Puri ja Henri Anier. Lisaks individuaalsele panuse hindamisele loodan näha, et need võistkondlikud printsiibid, mille kallal tööd oleme teinud, tagaplaanile ei jääks.»

Eesti on Ukraina rahvuskoondisega kohtunud varasemalt viiel korral ning ühe viigi kõrvale on tunnistatud ainult vastaste paremust. «Ukraina võõrsil on meie jaoks väga hea väljakutse ja paberi peal on tegu meist tugevama vastasega. Nad on rünnakul väga head. Oleme pööranud rõhku kaitsemängule, aga ma ei saaks öelda, et oleme seda otseselt teinud varasemast rohkem. Siiski on meil omad plaanid ka palliga mängus. Tahan hoida meie võistkondlikke printsiipe, sest see on meie vundamendiks,» sõnas Voolaid.