Karel Voolaid saatuslikust veast: Vassiljev rääkis sellest riietusruumis Kreidaga

«Sellistes mängudes, kus noored on veel A-koondise staatusega kohanemas, ei toimi iga kooslus alati kõige paremini. Sinna see palliga mäng esimesel poolajal läkski,» analüüsis Voolaid.

«Kaitseülesannetega täitmisega olen rahul. Tegelesime sellega ka mängueelsetel treeningutel. Avapoolaja lõpus läksime julgemaks, aga oli näha, et see ei tule veel naturaalselt. Me pole harjunud kogu aeg riskima ja kõrgelt pressima. Peame õppima kompaktsetest kaitseliinidest rünnakule minemist. See on minu ambitsioon, et me ükskord nii kaugele jõuaksime,» kirjeldas koondise juhendaja.

Voolaidi sõnul sõltub palliga mängimine suurel määral keskväljast, kuid Eesti tänastel poolkaitsjatel pole veel vajalikku kogemust mängude dirigeerimiseks tipptasemel.

«Kui keskväli on võimas ja kogenud, võib saavutada palju positiivseid asju. Mul pole aga sellist keskvälja kuskilt võtta. Vladislav Kreida ja Mihkel Ainsalu pole Euroopa tippklubide mängijad ning tausta arvestades jään nendega kindlasti rahule,» hindas Voolaid.

Teisel poolajal sai Eesti meeskond rohkem mängu sisse ning suudeti luua ka mõned võimalused vastase värava all. Peatreeneri sõnul paranes Eesti mäng tänu enesekindlamale tegutsemisele, kuid rolli mängisid ka ukrainlaste vahetused.

Ukraina saatuslikule karistuslöögile eelnenud Vladislav Kreida viga oli Voolaidi sõnul ebavajalik, kuid see on rohkem tagantjärele tarkus.

«Eks ta ühest otsast oli tarbetu viga. Samas see on kaheotsaga asi. Mõni mängija ütleks selles olukorras, et seisa ja ole kannatlik, kuid teine arvaks, et löö varbaga pall ära. Nägin, et Vassiljev rääkis hiljem sellest olukorrast Kreidaga.»

Hinnanguga, et Eesti poolelt tegi supermängu Matvei Igonen koondise peatreener lõpuni nõus ei olnud.

«Kui te ütlete, et ta tegi hea mängu, siis mina tahaksin, et ta hakkaks tegema väga häid mänge. Tuleb esimesest minutist küpsemalt ja targemalt tegutseda. Mängijate ringi ongi vaja suurena hoida. Sergei Lepmetsal on ka vaja, et teistel väravavahtidel hästi läheks,» tähtsustas Voolaid koondisesisest konkurentsi.

Järgmisel teisipäeval kohtub Eesti EM-valiksarja viimases mängus Hollandiga. Peatreeneri sõnul valis ta täna koosseisu ka tulevasest EM-valikmängu silmas pidades. «Tahtsin, et nooremad ja vähemkogenumad mängijad saaksid võimalikult pikalt mängida. Sellisel aastaajal peame väga valima, kuidas me minuteid jaotame, et jaksaksime ühe nädala jooksul kaks kohtumist teha. Eriti, kui on vaja jaksu palju joosta, mis Hollandi vastu kindlasti juhtub.»

Voolaidi sõnul oli Ukraina EM-valikmänguks valmistumisel hea vastane, aga Holland on siiski klassi võrra kangem meeskond. «Hollandi eest on platsil ka Inglise kõrgliiga tipud nagu Virgil van Dijk või Georginio Wijnaldum. Ukrainal on rohkem kohalikud staarid, kuigi Jarmolenko näol on ka neil Inglismaa liiga mängija olemas.»