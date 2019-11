Vips Macau GP edukast algusest: ma nii väga tahtsin parimat stardikohta

«Ma teadsin, et see ei ole kõige tähtsam, aga ma nii väga tahtsin Macau GP kvalifikatsiooni võita. See on tõeliselt hea tunne,» ütles Vips muiates FIA F3 sotsiaalmeediakanalile.

«Siiski kaldun arvama, et see ei ole kõige olulisem,» lisas Vips tõsinedes, kes mainis ka esimese kvalifikatsiooni järel, et GP võitmiseks on oluline startida vähemalt viiendalt kohalt.

«Esimestel ringidel olin auto tasakaalu sättimisega veidike hädas, kuid seejärel panime alla uued rehvid ja auto muutus suurepäraseks. Suured tänud Hitechi tiimile!» ei olnud 19-aastane eestlane kiidusõnadega kitsi meeskonna aadressil.

Laupäevane kvalifikatsioonisõit kestab 10 ringi ja algab Eesti aja järgi kell 3 varahommikul. Pühapäevane põhisõit on 15-ringiline, ning algab Eesti aja järgi kell 9.30.

Jüri Vipsi kõrval stardib kvalifikatsioonisõidus venelane Robert Shwartzmann (Prema). Nende järel teisest reast britt Callum Ilott (Sauber Charouz) ja taanlane Chrstian Lundgaard (ART GP).

Võistlussõitudes on Vipsi eesmärgiks esikohta hoida. «Rehvikulumine pole nädalavahetusel eriti rolli mänginud ja arvan, et see ei muutu ka võistlussõitudes. Oluline on seintest eemale hoida, keskenduda ja teha puhas töö.»

Ükski eestlane pole seni ihaldatud Macau GP võidukarikat teeninud. Kõige lähemal on sellele olnud Ralf Aron, kes oli 2017. aastal kolmas.