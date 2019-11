Järjekordse põnevuslahingu pidanud Nadal hoidis elus võimaluse finaalturniiril poolfinaali jõuda

Avasetis näitasid mõlemad mängijad äärmiselt ilusat mängu ning oma servi ei lasknud kumbki osapool murda. See tähendas, et 59 minutit kestnud avavaatuse otsustas kiirelõppmäng. Mõlemad mängijad tegid servil vigu ning oma paremuse suutis maksma panna kreeklane Tsitsipas, kes 7:4 seisuga avaseti endale võttis.

Teises setis näitas Nadal hoopis teist agressiivsust ning kokku teenis ta neli murdepalli, millest realiseerida suutis ühe. Sellest piisas, et võita sett tulemuseda 6:4 ja viia mäng otsustavasse setti.

Kolmas sett oli kui teise kordus, sest Nadal surus Tsitsipast niivõrd palju, et korduvalt tuli kreeklasel võidelda oma servi hoidmise nimel. Maailma esinumber Nadal teenis sedapuhku koguni viis võimalust, millest suutis ära kasutada viimase seisul 5:5. Hispaanlane Tsitsipasele enam võimalust ei andnud ning võitis viimase seti 7:5 seisuga. Kohtumine kestis 2 tundi ja 54 minutit ning kreeklane ei teeninud mängu vältel ühtegi murde võimalust.

Varem alagrupis juba edasipääsu kindlustanud Tsitsipase järel on seis üsna huvitav. Nadal hoiab hetkel kahe võiduga teist kohta, kuid hispaanlane peab lootma, et venelane Daniil Medvedev suudab alistada Alexander Zverevi. Juhul kui sakslane Zverev peaks võitma, läheb hoopis tema nelja parema hulka, sest omavahelise kohtumise Nadali ja Zverevi vastu võitis just sakslane. Medvedevi ja Zverevi lahing algab juba täna kell 22.00.