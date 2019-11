Helsingi möllu peamine arhitekt: las vaatepilt räägib enda eest

Soomlaste superkangelaseks kerkis taaskord Norwich City mängumees Teemu Pukki, kelle arvele kanti kohtumise jooksul kaks tabamust. Pärast lõpuvile olid mehel justkui sõnad suust kadunud. «Siin pole sõnu enam vajagi, las vaatepilt räägib enda eest. See on uskumatu tunne,» rääkis 29-aastane ründaja.

«Tänasele mängule tulemine oli paganama raske, ma pole kunagi olnud nii närvis ja lootusrikas. Jah, tegemist oli harukordse vastasseisuga, sisseelamine oli alguses raske, kuid me saime sellega hakkama ning see on kõige olulisem.»