PM Helsingis. «Väikevenna» triumf meelitas kohale isegi rootslased

Pressitsoonis istus minu kõrval 30-aastane viisakas meesterahvas, kes tutvustas ennast Carli nime all. Pisikese vestluse järel selgus, et tegemist on põlise Rootsi kodanikuga, kes tuli naaberrahva vägitükki kaema. «Eks meie vahel on alati pinged olnud. Ilma pideva konkurentsita ei oleks ju arengut,» sõnab rootslane läbi pisikese muige.

Olgugi, et Carl jääb enda jutus patriootlikuks ning kasutab igal hetkel võimalust, et ülistada kodumaad, siis annab ta tõele au - Soome tegi midagi uskumatut. «32 korda üritasid nad jõuda mõnele suurturniirile, igal korral lõppes ettevõtmine krahhiga. Täna on asjad juba teisiti ja pean tunnistama, et mul on soomlaste üle hea meel.»