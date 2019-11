USA senaatoreid külastanud Eesti ujumistreener: neile pakkusid elevust minu hiljutised saavutused

«Eelmine nädal avanes mul võimalus külastada Ameerika senaatorite büroosid. Kohtumise põhiliseks eesmärgiks oli tänada Ameerikat toetuse eest ja rääkida Eesti ja Ameerika suhetest. Rõhutasin iga senaatori kontoris, kui tähtis on Eesti riigi vabadus. Rääkisin, et Eesti ja teiste Baltimaade üks tugevamaid julgeoleku aluseid on head suhted Ameerika ja NATOga. Rõhutasin, et jätkaksime selles valdkonnas koostööd.