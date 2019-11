Müncheni Bayern langetas peatreeneri valikul tähtsa otsuse

«Tal on väga muljetavaldavad ideed treeningute läbiviimiseks kui ka taktika osas. Ta saab mängijatega hästi läbi. Me usaldame Hansi Flicki,» teatas Rummenigge.

Peatreeneri rolliga kohanemine on uuel juhendajal olnud esialgu edukas: Flicki käe all on Bayern pidanud kaks kohtumist ja võitnud mõlemad. Läinud nädalavahetusel saadi 4:0 Bundesligas jagu suurimast rivaalist Dortmundi Borussiast.