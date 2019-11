Milano Interi peatreener sai ähvarduskirja koos püstolikuuliga

Ähvarduskirja tõttu on oluliselt suurendatud turvameetmeid Conte maja ja Juventuse treeningväljakute ümbruses, kirjutab Corriere della Sera.

Politsei on öelnud, et püüab ümbriku saatja näpujälgede põhjal kindlaks teha ja leida ähvardaja võimaliku motiivi .

Itaalia võimuesindajad usuvad, et pigem on tegu kellegi tähelepanu otsimisega ning oht pole tõsine. Samas on nii Contel kui ka klubil palutud säilitada valvsus.