Londonis finaali jõudnud Tsitsipas: unistasin väiksena Federeriga kohtumisest, nüüd elan oma unistuste elu

Tsitsipase jaoks oli antud võit tõeline unistuse kordaminek, kuna kreeklase silmis on Federer tõeline iidol. Tsitsipas oli kõiges viie aastane, kui Federer Wimbledoni suure slämmi turniiril oma esimese tiitli võitis.

«Kasvasin üles nii, et vaatasin Rogerit erinevates ATP finaalides mängimas, nende hulgas Wimbledonis. Unistasin iga päev sellest, et saaksin ühel päeval tema vastu mängida. Siin ma olen, elan täielikult oma unistuste elu,» rääkis Tsitsipas BBC-le.

«Mäletan, kuidas vaatasin turniiri sarnaselt nendele lastele, kes täna siin mänge vaatamas on. Siis ma isegi ei kujutanud ette, et ma kunagi sellisesse kohta välja suudan jõuda. Kõik on võimalik,» lausus õnnelik Tsitsipas.