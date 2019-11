Reali ründaja Benzema sooviks hakata esindama Alžeeria koondist

Pärast suurt skandaali kinnitas Prantsusmaa jalgpalliliidu president Noel Le Graet, et Benzema ei esinda iialgi Prantsusmaa koondist. Just seetõttu on Benzema ise avaldanud soovi esindada hoopis Alžeeria koondist.

Kuna Benzema on Alžeeria juurtega oleks tal teoreetiliselt see võimalik, kuid kuna ründaja on Prantsusmaad esindanud lausa 81 korral lüües 27 väravat, siis on FIFA reeglite kohaselt ülimalt keeruline rahvuskoondist vahetada.