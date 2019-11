Venemaa esiliiga klubi vallandas Alar Varraku

Varrak kommenteeris vallandamist pressiteates.

«Tänan klubi võimaluse eest Jekaterinburgis tööd teha. Mulle väga meeldis siinne linn, inimesed ja atmosfäär. Ural on tõeline profiklubi. Olen näinud paljusid klubisid ja väidan, et Uralis tehakse väga kvaliteetset tööd.

Varraku sõnul pidi ta kehvade tulemuste eest vastutuse võtma.

«Venemaa Superliiga mängutase oli mulle meeldiv üllatus. Siin on palju kõrgetasemelisi mängumehi. Meil on tabelis üks võit ja viis kaotust - see on fakt. Selle eest vastutab peatreener. Tegu on spordiga ning lepingu lõpetamine on osa sellest. Kui tulemust ei tule, tuleb mängijad või treener välja vahetada.»

Endise Kalev/Cramob treeneri hinnangul peaks Urali seis paremaks muutuma.

«Võin enesekindlalt öelda, et meeskond ei ole sügavas kriisis. Asi on väikestes nüanssides, mida tuleb parandada. Hooaja alguses mängisid rolli mitmed tegurid. Näiteks mängisime me peaaegu kõik mängud meeskondadega, kes on meist suurema eelarve ja tugevama koosseisuga, kui Moskva CSKA duubel välja jätta. Siiski ei saa see olla vabandus. Nüüd muutub graafik lihtsamaks ja Urali edetabelikoht peaks paranema.»

Urali uueks peatreeneriks saab Mihhail Karpenko. Varraku sõnul on tegu väärt treeneriga.