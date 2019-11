Janne Schasmin: teatud perioodidel jaksasime oma asjadest kinni hoida

«Kui küsitakse, miks eelmises mängus Šveitsile kaotasime, siis kui palju meil on mängijaid, kes on oma klubides liidrid? Liidriks saamiseks pead olema teatud isikuomadustega inimtüüp. Koondisetasemel liidriks kasvamine vajab aega. Samuti tuleb arvestada klubi tasemega, Eesti-Läti liiga ja koondisemängude tempo on lihtsalt küllalt erinev,» jätkas juhendaja.

Ta oli rahul asjaoluga, et noored koondislased väljakule pääsesid ega ära kukkunud. «Hea oli see, et teatud perioodidel jaksasime oma asjadest kinni hoida. Pärast mängualguse ehmatust suutsime teise veeranaja viigistada. Tegime suure hurraa pealt mõned kiirustatud visked, ei jõudnud tagasi ja need karistati kohe ära.