Orienteerumisliit tunnustas parimaid ja sai värske juhatuse

Parima noororienteeruja tiitliga pärjati Olle Ilmar Jaama (OK Peko), kelle tänavuses pagasis on kolm esikümne kohta Euroopa noorte meistrivõistlustelt suusaorienteerumises ja 13. koht orienteerumisjooksus.

Kaheksaliikmelisse juhatuse valiti lisaks presidendile veel Karli Lambot, Lauri Leppik (TAOK), Jüri Joonas (OK Võru), Taivo Timmusk (Hiiumaa OK), Jonatan Karjus (OK Võru), Sven Oras (OK Ilves) ja Rein Zaitsev (Värska OK Peko).