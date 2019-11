Must vähk! Puuvillakorjaja! Hollandis katkestati rassistlike hüüete tõttu esiliiga jalgpallimatš

«Must vähk! Puuvillakorjaja!» olid vaid ühed vähestest väljenditest, mis Hollandis sündinud 24-aastasele mängumehele kõrva hakkasid. Kohtunik otsustas mängu katkestada 28. minutil, kui Moreira vilemehele kaebas, et kohalikud Den Boschi fännid teda sõimavad. Moreira viis 15. minutil külalised 2:1 ette ja tähistas seda Den Boschi poolehoidjate tribüüni ees üsna provotseerivalt: ta pani käed kõrva juurde ja laskis kohalikel fännidel endast korralikult välja minna.

Hollandi jalgpalliliit andis teada, et rassistlik käitumine ja eetikareeglite rikkumine on kantud mänguprotokolli ning asja hakkab uurima sõltumatu distsiplinaarkomisjon. See oli esimene kord Hollandi jalgpalli ajaloos, kui profiliigamäng katkestati rassistlike hüüete pärast. Matš lõppes 3:3.